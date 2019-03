Nürnberg: Die Berufsmesse an der Sperberschule wächst weiter

Auch dieses Jahr veranstaltet die Mittelschule Sperberschule für die Berufsorientierung und in Kooperation mit zahlreichen Betrieben ihre Berufsmesse. Aufgrund des anhaltenden Erfolgs der Messe wächst sie stetig. Dieses Jahr haben sich fast 100 Ausbilder, Auszubildende und Mitarbeiter angekündigt. Erneut wird die Schule auf dieser Veranstaltung am Mittwoch, 3. April 2019, von 16.30 bis 19.30 Uhr in der Sperberschule, Sperberstraße 85, im Erdgeschoss und den zwei Turnhallen versuchen, die nach Auszubildenden suchenden Betriebe mit nach Lehrstellen suchenden Abgangsschülern zusammenzuführen.

Dazu teilten die Betriebe der Schule vorab mit, welche Ausbildungsstellen für September 2019 noch unbesetzt sind. Die Schule leitete diese Informationen an die Schülerinnen und Schüler weiter. Nun können sie ihre Bewerbungsmappen direkt am Stand abgeben und einen ersten Eindruck hinterlassen. ?Dies kann eine große Chance besonders für leistungsschwächere Schüler sein?, sagt Rektor Sven Wößner.

Die Berufsmesse der Sperberschule wird zusätzlich von Schülerinnen Schülern der Georg-Holzbauer Schule, der Friedrich-Wilhelm-Herschel Mittelschule, der Scharrer-Mittelschule und erstmals der Mittelschule Georg-Ledebour-Schule besucht.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Sperberschule. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg