Nürnberg: Die ?Alligators? spielen Swing, Blues und Boogie Woogie

Im Konzert ?No. 23: 30 Years Alligators of Swing? feiern die ?Alligators? ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum mit ihrer Lieblingsmusik: Swing, Blues und Boogie Woogie. Das Konzert der ?American Recital Series? beginnt am Donnerstag, 9. Mai 2019, um 19 Uhr im Hirsvogelsaal des Museums Tucherschloss, Treibberg 6.

Im Jubiläumsprogramm machen Stefan Scholz (Gesang und Tenorsaxofon), Christian Jung (Gesang und Klavier) und Dieter Schreiber (Kontrabass) aber nicht nur Musik, sie betrachten mit persönlichen Geschichten, Meilensteinen und Lieblingsstücken ihre musikalische Entwicklung von den Anfängen bis heute. Und es gibt eine Menge, auf das sich zurückblicken lässt: auf über 500 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, auf fünf CDs unter eigenem Namen und den German Blues Award.

Die Konzertreihe ?American Recital Series? mit wechselnden Künstlern ist eine Kooperation zwischen dem Museum Tucherschloss und dem Deutsch-Amerikanischen Institut Nürnberg e.V.

Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 13 Euro, ermäßigt 11 Euro, zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Restkarten sind an der Abendkasse für 15 Euro, ermäßigt 13 Euro erhältlich. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online über www.reservix.de. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg