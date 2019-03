Nürnberg: Dialog mit dem Künstler Fabian Treiber

Am Mittwoch, 3. April 2019, um 18.15 Uhr spricht Dr. Harriet Zilch, Kuratorin der Kunsthalle Nürnberg, mit dem Künstler Fabian Treiber über dessen Ausstellung

?A Minibar in a Large Scale Room?, die aktuell im Kunsthaus in der Königstraße 93 zu sehen ist.

Bereits zum 15. Mal wurde das Marianne-Defet-Malerei-Stipendium seit 2011 vergeben. Der derzeitige Stipendiat Fabian Treiber (geboren 1986) hat in den vergangenen fünf Monaten im Atelier- und Galeriehaus Defet gelebt und gearbeitet. Die Ergebnisse seines Aufenthalts sind aktuell im Kunsthaus Nürnberg zu sehen. Seine Gemälde scheinen auf den ersten Blick an surreale Wohnlandschaften zu erinnern. So treffen sich dort viele Dinge des alltäglichen Lebens zu einem Stelldichein: Tisch, Stuhl, Kühltruhe, Vorhang und Teppich. Aber auch Schuhe, Flaschen oder Schalen mit Früchten finden sich zu einer Art Stillleben zusammen. Allerdings bleiben all diese Gegenstände seltsam vage, bisweilen nur angedeutet, denn Fabian Treiber verzichtet bewusst auf eine Konkretisierung. Seine hybride Malerei ist zugleich abstrakt wie figurativ und verhandelt so auch zentrale Fragestellungen der Malerei nach Form und Struktur oder Räumlichkeit und Fläche.

Der Eintritt in die Ausstellung ist frei, die Teilnahme an der Führung kostet 3 Euro. alf

Bild Download: Fabian Treiber in der Ausstellung "A Minibar in a Large Scale Room", 2019

(Bild: Annette Kradisch, JPG-Datei 1.0 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg