Nürnberg: Deutsch-rumänisches Sommerfest 2019

Deutsch-rumänisches Sommerfest 2019

Am deutsch-rumänischen Sommerfest am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juni 2019, laden Künstlerinnen und Künstler mit rumänischen Wurzeln und Gäste aus der Metropolregion Bra?ov (Kronstadt) zum Genuss rumänischer Darbietungen ein. Das Fest findet an beiden Tagen jeweils von 11 bis 21 Uhr am Kornmarkt statt und wird in Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftsverein Romanima e.V., der Stadt Bra?ov und dem Amt für Internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg organisiert.

Die Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, gemeinsam mit der Volkstanzgruppe ?Romanima? zu tanzen und Schlagern, Volksliedern, Kanzonetten und Operetten-Arien aus Rumänien zu lauschen. Das musikalische Theater ?Ambasadorii? aus Bukarest nimmt das Publikum in der Gala ?Mein Herz-Rumänien? mit auf eine Reise in die Sphären der authentischen rumänischen Folklore und präsentiert mitreißende Schlager, Kanzonetten sowie Street Dance Auftritte international erfolgreicher Tänzer. Dazu werden traditionelle kulinarische Köstlichkeiten zum Verkauf angeboten.

Die Freundschaft zwischen Bra?ov und Nürnberg geht zurück auf die Unterzeichnung der Absichtserklärung zur Kooperation und Intensivierung der Beziehungen zwischen den beiden Städten im Jahre 2006. Der deutsch-rumänische Kulturverein Romanima e.V. gestaltet die Zusammenarbeit zwischen den Bürgerinnen und Bürgern Nürnbergs und Bra?ovs seit 2007. jos

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg