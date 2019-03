Nürnberg: Der Berufs- und Studienbasar zeigt 150 Ausbildungswege

Der Berufs- und Studienbasar für Schülerinnen und Schüler aller Schularten aus Nürnberg und der Region öffnet seine Pforten am Freitag und Samstag, 15. und 16. März 2019. Bei diesem Gemeinschaftsprojekt der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg und des Melanchthon Gymnasiums arbeiten Schule, Hochschule und Wirtschaft Hand in Hand. Schülerinnen und Schüler können sich an zwei Tagen über rund 150 Ausbildungswege und über mehr als 300 Studiengänge informieren. Die Öffnungszeiten an den beiden Schulen sind Freitag, 15. März, von 9 bis 14 Uhr und am Samstag, 16. März, von 9.30 bis 12.30 Uhr. Der Berufsbasar findet in der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg, Nunnenbeckstraße 40, der Studienbasar im Melanchthon-Gymnasium Nürnberg, Sulzbacher Straße 32, statt.

Frühzeitige berufliche Orientierung erspart spätere Enttäuschungen ? so lautet die Devise der Initiatoren der größten schulischen Ausbildungs-Messe in ganz Bayern. Die Arbeitsteilung an beiden Schulen schaut so aus: Der Berufsbasar der Wirtschaftsschule in der Nunnenbeckstraße 40 wendet sich in erster Linie an Jugendliche aus Nürnberg und der Region, die einen mittleren Bildungsabschluss anstreben. Im Basar-Angebot enthalten sind neben kaufmännischen Berufsbildern auch gewerblich-technische und handwerkliche Ausbildungsgänge, sodass sich der Besuch auch für Mittelschülerinnen und Mittelschüler lohnt. Auch Gymnasiastinnen und Gymnasiasten können sich beim Berufsbasar über Alternativen zum Studium informieren. Ein Basar-Quiz bietet zusätzlich einen Anreiz, sich mit den Berufsbildern eingehend zu beschäftigen.

Der Besuch des Studienbasars am Melanchthon-Gymnasium Nürnberg, Sulzbacher Straße 32, lohnt sich besonders für Schülerinnen und Schüler der Gymnasien ab der achten Jahrgangsstufe und der Fachoberschulen aus ganz Mittelfranken und darüber hinaus, zwischen Bamberg und Neumarkt, Neustadt und Bayreuth. An die Schulleitungen richten die Veranstalter des Berufs- und Studienbasars die Bitte, ihren Schülerinnen und Schülern den Besuch der Veranstaltung zu ermöglichen.

Auch Prominenz aus Politik und Wirtschaft wird auf dem Basar vertreten sein, wenn am Freitag, 15. März 2019, Nürnbergs Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly als Schirmherr des Berufsbasars um 8 Uhr die Veranstaltung der Schule in der Nunnenbeckstraße 40 eröffnet. Der Studien- und Berufsbasar am Melanchthon-Gymnasium, Sulzbacher Straße 32, öffnet um 9 Uhr seine Pforten.

?Begeisterung für Berufsausbildung wecken ? berufliche Zukunft gestalten?, so lautet die Devise der Organisatoren an der Wirtschaftsschule. Mehr als 70 namhafte Firmen, Kammern, Fachschulen und Behörden aus Nürnberg und der Region präsentieren den Basarbesuchern an zwei aufeinander folgenden Tagen über 150 Berufsbilder und Ausbildungsrichtungen. Azubis der Ausbildungsbetriebe sorgen für den Kontakt mit den jungen Basarbesuchern auf Augenhöhe.

Fachschulen stellen ihre Angebote vor, Vertreter von IHK und HWK stehen Rede und Antwort zu Fragen rund um den Berufseinstieg, die Arbeitsagentur Nürnberg ist mit dem ?Berufs- und Informationszentrum? vor Ort und berät über Ausbildungsstellen in der Region. Neben den traditionellen Berufsbildern werden auch neue Ausbildungsberufe vorgestellt.

Im Basar-Angebot enthalten sind sowohl kaufmännische Berufsbilder als auch gewerblich-technische und handwerkliche Ausbildungsgänge. Ein weiterer Pluspunkt der Veranstaltung ist, dass die Informationen aus erster Hand erteilt werden. Azubis, die selbst diesen Beruf erlernen und damit sowohl die Sonnen- als auch die Schattenseiten kennen, sprechen mit den jungen Besucherinnen und Besuchern über ihre Erfahrungen in der Ausbildung.

Beim Berufsbasar der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg findet parallel zum Basarbetrieb eine Berufsintegrations-Börse (BiB) statt. Bei diesem ?Basar der Begegnungen? treffen ?ausbildungsfähige? junge Flüchtlinge und neu zugezogene junge Migranten mit Ausbildungsbetrieben zusammen. Zu dieser Kontaktbörse werden Schülerinnen und Schüler der Berufsintegrationsklassen an beruflichen Schulen der Stadt Nürnberg und der Region eingeladen. Auch soziale Einrichtungen mit einem ähnlichen Angebot für junge Flüchtlinge und Migranten sind herzlich eingeladen.

Wie im vergangenen Jahr stößt auch in diesem Jahr das ?Azubi-Speed-Dating? (ASD) beim Berufsbasar bereits im Vorfeld bei der Schülerschaft auf großes Interesse. 15 Ausbildungsbetriebe beteiligen sich an dem ASD-Projekt. Das Konzept ist einfach: Zehn Minuten haben junge Leute Zeit, sich im Gespräch mit Unternehmern, Personalleitern oder Ausbildern interessant zu machen ? und umgekehrt. Die Schülerinnen und Schüler können sich bei mehreren Unternehmen vorstellen und nach zehn Minuten herausfinden, ob beide Seiten zusammenpassen. Das ASD-Projekt ist im Internet unter www.ebius-projektagentur.de zu finden.

Auch Eltern können das breite Informationsangebot nutzen. Für sie besteht insbesondere am zweiten Basartag, am Samstag, an beiden Schulen die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Kindern den Basar zu erkunden und nach dem Traumberuf oder dem Traumstudium Ausschau zu halten. Deshalb hat die Wirtschaftsschule am Samstag eigens einen ?Eltern- und Familientag? eingerichtet.

Circa 19 000 Studiengänge an Hochschulen gibt es hierzulande. Ein wahrer universitärer Angebotsdschungel. Wie soll sich jemand da nur richtig entscheiden? Vor dieser kniffligen Frage stehen jedes Jahr viele Gymnasiasten, spätestens wenn sie das Abiturzeugnis in der Hand haben. Antworten darauf gibt der Studienbasar am Melanchthon-Gymnasium Nürnberg, der parallel zum Berufsbasar an der Wirtschaftsschule an zwei Tagen am 15. und 16. März 2019 ausgerichtet wird.

Der Studienbasar richtet sich hauptsächlich an angehende Abiturienten. Professoren, Studienberater und Studenten von 37 Hochschulen aus ganz Bayern und außerhalb Bayerns stehen für eine umfassende, individuelle Beratung zur Verfügung. Diesmal sind auch zahlreiche außerbayerische Hochschulen vertreten. Rund 40 Unternehmen, Behörden, Fachschulen, Akademien und die Agentur für Arbeit Nürnberg ergänzen das breite Spektrum an Einrichtungen für die Studienberatung und für Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung.

Die Basarbesucher können sich in vertrauter Umgebung an mehr als 180 Informationsständen, die über das ganze Schulareal verteilt sind, über weit mehr als 300 Studiengänge und mehr als 150 Ausbildungswege informieren. Fachleute stellen zahlreiche neue Studiengänge im persönlichen Gespräch vor. Zusätzlich sind rund 50 Firmen und Behörden im Haus, Alternativen zum Studium werden dabei ebenso vorgestellt wie Möglichkeiten eines dualen Studiums als echte Alternative zum Vollzeitstudium. Die jungen Basarbesucher können unter zahlreichen Fachvorträgen ihr Interessensgebiet auswählen. Das Kultusministerium unterstützt den Studienbasar als innovatives Schulprojekt.

Das Gesamtangebot des Studienbasars mit Aussteller- und Raumbelegungsplan sowie eine Vortragsliste sind auf der Homepage des Melanchthon-Gymnasiums Nürnberg zusammengestellt. Eine Anmeldung zum Studienbasar ist nicht erforderlich. Schülerinnen und Schüler erhalten (in der Turnhalle der Schule) auf Wunsch eine Teilnahmebestätigung. let

Informationen zum Berufsbasar im Netz unter:

https://www.nuernberg.de/internet/berufsschule_12/berufsbasar2019.html

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg