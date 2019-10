Nürnberg: Demonstranten treten auf junges Pärchen ein und attackieren Polizisten

Demonstration in Nürnberg: Angriffe auf Passanten und Polizisten: Am Dienstagabend (22. Oktober 2019) gab es in Nürnberg von 18 bis 20 Uhr erneut eine Demonstration unter dem Motto "Gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Türkei auf Nordsyrien / Rojava sowie die Unterstützung der Bundesregierung dabei".

Schon knapp eine Woche zuvor kam es in Nürnberg bei der Demonstration gegen Angriffe der Türkei auf Syrien immer wieder zu Auseinandersetzungen. Es brannte unter anderem eine türkische Fahne.

Zwei Demonstranten attackieren Pärchen - 34-Jähriger will Festnahme verhindern

Kurz vor dem Beginn der Demonstration verteilten Demonstranten am Lorenzer Platz Flugblätter an Passanten. Hier kam es laut Polizei zu einem Streit zwischen einem der Flugblattverteiler und einem 24-jährigen Mann und seiner 16-jährigen Freundin. Als das Pärchen sich entfernte, griff der 19-Jährige sie mit einem weiteren Demonstranten an. Gemeinsam traten und schlugen sie auf das Pärchen ein.

Sofort schritten Polizisten ein und nahmen den 19-jährigen Angreifer fest. Daraufhin versuchte ein 34-jähriger Ordner die Festnahme zu verhindern und attackierte die Polizisten. Auch er wurde festgenommen. Der Komplize des 19-Jährigen (25) konnte fliehen, jedoch am Ende der Demonstration identifiziert und festgenommen werden.

Demo in Nürnberg: Behinderung der Festnahmen

Mehrere Demonstranten versuchten anschließend die Festnahmen zu behindern. Die Polizei musste die Personen zurückdrängen. Nachdem sich die Situation beruhigt hatte, konnte die Demonstration mit etwa 70 Teilnehmern stattfinden und gegen 18.45 Uhr am weißen Turm beendet werden. Es kam zu keinen weiteren Zwischenfällen.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte leitete entsprechende Ermittlungsverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein. Ebenfalls wird geprüft, ob das Verhalten des Pärchens strafrechtlich relevant war.