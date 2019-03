Nürnberg: Delegation aus Projektpartnerstädten in Togo zu Gast

Die Stadt Nürnberg pflegt eine Projektpartnerschaft mit Sokodé und Aného in Togo. Deren Schwerpunkte liegen auf Solarenergie, beruflicher Bildung und Gesundheit. Darum drehte sich auch der Fachaustausch, zu dem drei Lehrkräfte des Lycée Technique de Sokodé, der Technischen Berufsschule in Sokodé, vom 26. bis 29. März 2019 in Nürnberg zu Gast waren.

Das Besuchsprogramm umfasste unter anderem den Austausch mit dem Referenten für Umwelt und Gesundheit, Dr. Peter Pluschke, und dem städtischen Klimaschutzbeauftragten Wolfgang Müller. Außerdem trafen die Gäste den Direktor der Berufsschule für Metall, Elektro und IT, Bernhard Palm, sowie den Leiter des Amts für Internationale Beziehungen, Dr. Norbert Schürgers, und Karin Gleixner, Koordinatorin kommunaler Entwicklungspolitik. Es fanden Begegnungen mit hiesigen Togo-Vereinen und Besichtigungen statt. Die Entscheidung für die Projektpartnerschaft mit den beiden Städten geht auch auf die Zusammenarbeit mit afrikanischen Communities und Afrika-Initiativen in Nürnberg zurück. Matthias Eidenschink vom Kommunalen Energiemanagement (KEM) des städtischen Hochbauamts führte die Delegation über die Dächer des Nordostbads und der Veit-Stoß-Realschule und erläuterte die technischen Spezifikationen und die Vorzüge der solaren Energieerzeugung.

Im Anschluss an den Aufenthalt in Nürnberg reisten die drei togolesischen Berufsschullehrer weiter nach Wildpoldsried im Allgäu. Die Stadt Nürnberg konnte für sie die Teilnahme an einem zweiwöchigen Kurs zum Thema Solarenergie am dortigen Ökologischen Bildungszentrum organisieren, der von den Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH ausgerichtet und finanziert wird. jos

Vor dem Nordostbad. Von links nach rechts: H. Eidenschink, M. Mouhamed Issa, M. Patcham Ekpai, M. Koumsoga Tabata, H. Wolfgang Müller.

Auf dem Dach der Veit-Stoß-Schule (Fremdanlage); von links nach rechts: Fr. Gleixner, Fr. Celine Havla Picard, H. Müller, M. Ekpai, H. Eidenschink, M. Koumsoga Tabata.

Auf dem Dach der Veit-Stoß-Schule; kleine neue Photovoltaik-Anlage (Kooperationsprojekt mit Nizza), von links nach rechts: M. Tabata, H. Eidenschink, M. Ekpai, Karin Gleixner (Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik).

