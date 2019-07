Nürnberg: Das Umweltamt zieht von Langwasser um in den Bauhof

Von Montag bis Freitag, 22. Juli bis 2. August 2019, bezieht das Umweltamt der Stadt Nürnberg neue Räume. In diesem Zeitraum sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amts auch telefonisch und per E-Mail nur eingeschränkt erreichbar. Das Umweltamt bittet dafür um Verständnis. Unter der Rufnummer 09 11 / 2 31-36 47 ist für die Zeit des Umzugs ein Notdienst eingerichtet. Ab Montag, 5. August 2019, ist das Umweltamt unter der neuen Adresse Bauhof 2, 90402 Nürnberg, wieder normal erreichbar. let

