Nürnberg: Das Matheland geht auf Reisen

Letzte Chance für Familien mit Kindern im Vor- und Grundschulalter: Während der Ferienzeit ist das Lernlabor Matheland im Museum Industriekultur nur noch an den beiden nächsten Wochenenden geöffnet: am Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, sowie am 30. August und 1. September 2019, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Danach geht es auf Italienreise und macht erst wieder im Frühsommer 2020 in der Äußeren Sulzbacher Straße 62 Station.

Lernlabore, gerade auch außerhalb der Schulen, bieten ganz neue Erfahrungsmöglichkeiten. Das vom Schulmuseum Nürnberg entwickelte Matheland ist eine Lernwerkstatt, die das spielerische und nachhaltige Lernen im Fach Mathematik ermöglicht. Das Labor vermittelt elementare mathematische Gesetze und Begrifflichkeiten, die den Alltag ? oft unbewusst ? prägen. Die Kinder ?begreifen? durch Anfassen und praktisches Tun und das zumeist, ohne bewusst ?Mathematik zu machen?. Sie können den mathematischen Hintergrund alltäglicher Gegenstände und Situationen entdecken und dabei grundlegende mathematische Fertigkeiten entwickeln.

Im Matheland finden sich, thematisch abgegrenzt, verschiedene Lernlandschaften, in denen Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade gelöst werden können. Die Mädchen und Jungen lernen und experimentieren mithilfe von überdimensionalen Würfeln, Spielen und Parketten. Es gibt einen Fühltisch und einen Zahlengarten zu erkunden, eine binäre Uhr, Wikingerschiffe, ägyptische Pyramiden und vieles mehr. Die Aufgaben sind sprachunabhängig mit kindgerechten Bildern erklärt. Die einzelnen Bereiche sind mit farbigen Symbolen gekennzeichnet. Die Kinder wählen eigenständig die Aufgabe, die ihrem Niveau und ihrem Interesse entspricht.

Der Besuch ist im Museumseintritt enthalten. Am 1. September 2019 gibt es für jede Familie, die die Lernwerkstatt besucht, eine kleine Überraschung. ll

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg