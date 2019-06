Nürnberg: Das Katzwangbad bleibt über Pfingsten geschlossen

Das Katzwangbad in der Katzwanger Hauptstraße 21 bleibt von Samstag bis Montag, 8. bis 10. Juni 2019, aus betrieblichen Gründen geschlossen, auch die Saunaanlage. NürnbergBad bittet die Schwimmbad- und Saunagäste, in eines der anderen Hallenbäder auszuweichen oder aufgrund der sommerlichen Temperaturen die Freibäder Stadionbad, Naturgartenbad oder das Westbad zu besuchen. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg