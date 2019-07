Nürnberg: Das größte Nürnberg Digital Festival aller Zeiten

Das siebte Nürnberg Digital Festival vom 12. bis 22. Juli 2019 ? die zentrale Veranstaltungsplattform der digitalen Gesellschaft in der Metropolregion Nürnberg ? war ein großer Erfolg. In diesem Jahr wurden 330 Veranstaltungen zu allen digitalen Themen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Kunst, Gesundheit, Wissenschaft und Bildung angeboten. Mit mehr als 16 000 Festival-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern konnte das Nürnberg Digital Festival abermals eine Steigerung nicht nur in der Breite der Themen, der Anzahl an Veranstaltungen, sondern auch bei der Teilnehmerzahl sowie der Reichweite erzielen.

Nürnbergs Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas, einer der Schirmherren des Nürnberg Digital Festival, sagt hierzu: ?Als eine der bedeutendsten Veranstaltungen der digitalen Gesellschaft im deutschsprachigen Raum war das Nürnberg Digital Festival abermals ein voller Erfolg. Die zahlreichen Veranstaltungen verdeutlichten, dass die digitale Transformation nicht nur die digitale Szene, sondern alle Lebensbereiche und die gesamte Stadtgesellschaft betrifft. Diesen weiten thematischen Bogen deckt das Nürnberg Digital Festival ab. Es ist ein ausgezeichneter Botschafter und Vernetzungsplattform für unsere Stadt und Metropolregion als digitaler Standort! Hier wird Nürnberg zu einem offenen Innovationslabor für neueste Entwicklungen, Trends und Ideen der kreativen Community.?

Mehr als 1 000 Akteurinnen und Akteure aus allen Bereichen der Metropolregion Nürnberg, wie zum Beispiel Unternehmen, Startups oder Bildungs- und Kultureinrichtungen, tragen das Festival als offenes Netzwerk und bringen sich in Veranstaltungen mit ein. Alle teilen die Vision von Nürnberg als einer wirtschaftlich, kreativ und kulturell lebendigen, sozialen Stadt, welche die digitale Transformation als umfassenden gesellschaftlichen Wandel für sich nutzt.

Das Wirtschaftsreferat unterstützt das Nürnberg Digital Festival von Anfang an als profilbildendes Event für Nürnberg als High Tech-, Industrie- und innovativen Dienstleistungsstandort und brachte sich auch in diesem Jahr wieder mit einer Veranstaltung zum Thema Virtual Reality und Augmented Reality ein, die von der Wirtschaftsförderung Nürnberg durchgeführte wurde. let

Weitere Informationen zum Nürnberg Digital Festival unter: www.nuernberg.digital.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg