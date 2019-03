Nürnberg: Das Cracow Guitar Quartet spielt im Hirsvogelsaal

Das polnische Cracow Guitar Quartet präsentiert sein Programm ?Musical Landscapes?. Das zweite Konzert der neuen Reihe ?Gerlando? beginnt am Samstag, 30. März 2019, um 20 Uhr im Hirsvogelsaal des Museums Tucherschloss,

Treibberg 6.

Zu hören sind neben Bearbeitungen von Edvard Griegs ?Peer Gynt? und Modest Mussorgskis ?Eine Nacht auf dem kahlen Berge? auch Originalwerke für Gitarrenquartette wie die ?Kubanische Landschaft mit Regen? von Léo Brouwer und den brasilianischen Tanz ?Baiao de Gude? von Paulo Bellinati.

Das Cracow Guitar Quartet wurde 2006 von den Krakauer Gitarristen Milosz Maczynski, Joanna Baran-Nosiadek, Lukasz Dobrowolski und Mateusz Puter gegründet. Seitdem gastierte das mehrfach ausgezeichnete Quartett auf internationalen Gitarrenfestivals und gilt heute als bedeutendstes polnisches Ensemble im Bereich der klassischen Gitarre.

Karten zum Preis von 18,80 Euro, ermäßigt 7,80 Euro, zuzüglich Vorverkaufsgebühr gibt es an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 20 Euro, ermäßigt 9 Euro. Eine Kartenreservierung ist möglich beim Verein Saitenwirbel e.V. unter Telefon 0 91 22 / 1 59 13 oder per E-Mail an bert.lippert@t-online.de. Es stehen maximal 90 Plätze zur Verfügung, eine Platzreservierung ist leider nicht möglich.

Die Konzertreihe ?Gerlando? ist eine Kooperation zwischen dem Museum Tucherschloss und dem Verein Saitenwirbel e.V. Als künstlerischer Leiter fungiert der international renommierte Nürnberger Gitarrist und Komponist Stefan Grasse, der die Reihe auch konzipiert hat. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg