Nürnberg: Dachbrand in der Meistersingerhalle

Am Montag den 09.04.2018 um 10:29 Uhr wurde die Feuerwehr Nürnberg zu einem Einsatz in die Meistersingerhalle in der Münchener Straße gerufen.Bei Dichtungsarbeiten im Dachbereich der Meistersingerhalle wurden Bitumenbahnen verschweißt. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen geriet dabei Dämmmaterial in einer Dehnungsfuge in Brand. Die Dehnungsfuge stellt einen Spalt zwischen zwei Betonwänden dar, der mit Dämmmaterial ausgefüllt und mit Dichtungsmasse verschlossen ist.Die Feuerwehr entfernte die frisch aufgebrachten Bitumenbahnen um an die Fuge zu gelangen. Mit speziellen Löschlanzen wurde Wasser in den Fugenspalt eingebracht und das verkohlte Dämmmaterial herausgekratzt. Mit Wärmebildkameras wurden Glutnester erkannt, die dadurch gezielt abgelöscht werden konnten.Nach eineinhalb Stunden konnte der Löscheinsatz beendet werden. Der Spielbetrieb der Meistersingerhalle ist durch den Feuerwehreinsatz nicht beeinträchtigt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf ca. 5000 Euro geschätzt.Die Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst war mit 25 Einsatzkräften vor Ort.