Corona-Sünder attackiert Polizisten in Nürnberg: Eine Streife sprach am Sonntagnachmittag (05.04.2020) einen 36-jährigen Mann im Cramer-Klett-Park in Nürnberg an, berichtet die Polizei. Er hielt sich dort „offensichtlich entgegen der geltenden Bestimmungen“ auf. Auf Nachfrage von inFranken.de erklärt die Polizei, dass der Mann im Park verweilte, was nach den derzeitigen Bestimmungen nicht erlaubt sei.

Die Beamten belehrten den Mann. Der 36-Jährige zeigte sich allerdings „absolut uneinsichtig“, so die Polizei. Da er sich strikt weigerte, die Parkanlage zu verlassen, sollte er schließlich in Gewahrsam genommen werden. Dann eskalierte die Lage.

Kopfstöße gegen Polizisten - Angreifer wird festgenommen

Der 36-Jährige setzte sich massiv zur Wehr und wollte die Beamten mit Kopfstößen treffen. Letztlich konnte der Mann überwältigt und festgenommen werden. Die Polizisten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Die Staatsanwaltschaft stellte danach Haftantrag, da der 36-Jährige keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte. Im Laufe des Montags (06.04.2020) wird der Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Polizei ermittelt gegen den Tatverdächtigen nun wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und einem Verstoß gegen die Aufenthaltsbeschränkung.

Am Wochenende zählte allein die Polizei Mittelfranken 7050 Verstöße gegen die Corona-Regeln. In Nürnberg begleitete ein inFranken.de-Reporter eine Streife.