Nürnberg: Bürgerreise zum Bauhaus-Jubiläum nach Gera

Das 100-jährige Bauhaus-Jubiläum ist eines der großen Kulturereignisse des Jahres 2019 und Anlass für eine Bürgerreise nach Weimar, Dessau und in die befreundete Stadt Gera vom 10. bis 12. Mai 2019. Die Busreise mit zwei Übernachtungen und Halbpension im 4-Sterne-Hotel sowie Kulturprogramm kostet 419 Euro im Doppelzimmer, 479 Euro im Einzelzimmer. Das Amt für Internationale Beziehungen des Stadt Nürnberg organisiert sie gemeinsam mit dem NRS-Reisebüro am Hallplatz 2. Interessierte können sich bis 25. März 2019 anmelden unter Telefon 09 11 / 2 44 60 oder per E-Mail.

Am ersten Tag steht ein Spaziergang durch Weimar auf dem Programm. Höhepunkt des Tages ist der Besuch des neu eröffneten Bauhaus Museums inklusive Führung. Der zweite Tag ist der Stadt Dessau gewidmet, mit der das Bauhaus am stärksten verbunden wird. Nach einer Stadtbesichtigung besucht die Gruppe die Meisterhäuser, in denen Walter Gropius, Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky und Paul Klee wohnten. Am dritten Tag steht die mit Nürnberg befreundete Stadt Gera auf dem Programm: Sie weist die größte Dichte an Baudenkmälern aus der Bauhaus-Zeit in Thüringen auf.

Weimar 1919. Der Architekt Walter Gropius gründet das Staatliche Bauhaus, eine Hochschule für Gestaltung, die zum Sinnbild des modernen Deutschland werden sollte. 14 Jahre lang bringt es ? zunächst in Weimar, ab 1925 in Dessau und von 1932 bis zu seiner Schließung 1933 in Berlin ? Meister der Avantgarde und Studenten, Künstler und Handwerker zusammen, um sie gemeinsam die Welt von morgen gestalten zu lassen. jos

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg