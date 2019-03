Nürnberg: Bürgerreise nach Schottland

Bürgerreise nach Schottland

Bei einer Bürgerreise vom 6. bis 13. September 2019 können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Schottland und Nürnbergs Partnerstadt Glasgow kennenlernen.

Die Reisegruppe fliegt von Nürnberg über Frankfurt nach Edinburgh und lernt zu Beginn die Geschichte und kulturelle Vielfalt der schottischen Hauptstadt kennen. Am zweiten Tag besucht die Gruppe das ?Royal Highland Gathering?, einen traditionellen Wettkampf mit Disziplinen wie Tauziehen und Baumstammwerfen, aber auch Dudelsackspielen und Tanzen. In den folgenden Tagen stehen unter anderem der Besuch einer weltberühmten Whisky-Destillerie und des Herrschaftssitzes Scone Palace auf dem Programm. Außerdem geht es nach Bannockburn, wo 1314 der schottische König Robert the Bruce die englischen Streitkräfte König Edwards II. besiegte und damit die von der Bevölkerung Schottlands lang ersehnte Freiheit erzwang. Am fünften Tag bringt der Reisebus die Gruppe in Schottlands größte Stadt Glasgow, die viele Museen und Galerien, abwechslungsreiche Architektur und zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten zu bieten hat. Von Glasgow aus können die Reisegäste an verschiedenen Ausflügen teilnehmen.

Der Preis für die Rundreise inklusive Flug, Unterkunft mit Frühstück und deutschsprachiger Reiseleitung beträgt pro Person 1 795 Euro im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag 450 Euro). Die Anmeldung erfolgt über das Tui Reisecenter, Stresemannplatz 10, Telefon 09 11 / 5 88 88 20. jos



