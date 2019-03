Nürnberg: Bürgerbeteiligung Digitales Nürnberg startet

Bürgerbeteiligung Digitales Nürnberg startet

Das Leben wird smarter und digitaler ? dieser Prozess trifft alle. Auch die Stadt Nürnberg stellt sich diesen Herausforderungen und entwickelt unter Federführung des Wirtschaftsreferats die Dachstrategie ?Digitales Nürnberg? in Form eines integrierten Stadtentwicklungskonzepts. In einer breit angelegten Bürgerbeteiligung haben die Nürnbergerinnen und Nürnberger die Möglichkeit, dabei mitzuwirken und ihr Digitales Nürnberg mitzugestalten.

Alle sind eingeladen, ihre Ideen und Anregungen zur Gestaltung der digitalen Transformation einzubringen, um gemeinsam die Chancen des digitalen Wandels zu nutzen. Im Mittelpunkt des Beteiligungsprozesses stehen die Fragen, wie Lebens- und Arbeitsverhältnisse in Nürnberg zukunftsfähig gestaltet werden können und wie digitale Lösungen dazu beitragen können, Lebensqualität und Wohlstand in Nürnberg weiter zu verbessern. Die Beteiligung erfolgt mit einer Online-Blitzumfrage, der Veranstaltung ?Mein Digitales Nürnberg? und einer umfassenden Online-Beteiligung.

Online-Blitzumfrage bis 11. April 2019

Mit der Befragung möchte die Stadt einen ersten Eindruck davon bekommen, welche Themen die Menschen in Nürnberg in Bezug auf die digitale Transformation für besonders wichtig erachten. Wo sehen sie Bedarfe und Potenziale im digitalen Bereich? Alle sind aufgerufen mitzumachen unter www.digitales.nuernberg.de.

Veranstaltung ?Mein Digitales Nürnberg? am 11. April 2019

Eingeladen sind interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Veranstaltung ?Mein Digitales Nürnberg? am Donnerstag, 11. April 2019, von 16 bis 20 Uhr im ?Korn?s? am Kornmarkt 5-7. Die Platzzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich unter http://t1p.de/Anmeldung-meindigitalesnuernberg. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft werden Potenziale für digitale Lösungen diskutiert und Vorschläge für ein digitales Nürnberg erarbeitet. Die Ergebnisse der Online-Blitzumfrage dienen als Diskussionsgrundlage.

Online-Beteiligung ab 17. April 2019

Welche digitalen Chancen und Herausforderungen sehen die Menschen für Nürnberg? Ab Mittwoch, 17. April 2019, startet auf der Plattform www.onlinebeteiligung.nuernberg.de die vierwöchige Online-Beteiligung zum Thema ?Digitales Nürnberg?. Bereits ab dem heutigen Donnerstag, 28. März 2019, sind dort genauere Informationen zu den Hintergründen, dem Prozessablauf und den Beteiligungsmöglichkeiten abrufbar.

Mehr Informationen zu Projekten, Veranstaltungen und Netzwerken unter www.digitales.nuernberg.de. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg