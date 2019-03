Nürnberg: Bürger- und Kinderversammlung

Bürger- und Kinderversammlung

Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly lädt die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadtteile Altenfurt, Birnthon, Brunn, Fischbach, Moorenbrunn und Netzstall zu einer Bürgerversammlung ein. Sie wird am Mittwoch, 27. März 2019, ab 19.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule in Fischbach, Fischbacher Hauptstraße 118, abgehalten.

Informationen zu aktuellen Projekten und Planungen aus dem Stadtteil, die während der Veranstaltung in einer Multimedia-Präsentation gezeigt werden, sind ab dem Tag der Bürgerversammlung im Internet abrufbar.

?Kinder berichten aus ihrem Stadtteil?: Vor der Bürgerversammlung findet am selben Tag und Ort von 14.30 bis circa 16.15 Uhr eine Kinderversammlung statt. Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 14 Jahren sind herzlich eingeladen, ihre Meinung und ihre Wünsche zu ihrer Lebenssituation im Stadtteil vorzutragen. Fachleute aus Verwaltung und Politik stehen als Gesprächspartner zur Verfügung. Über die Beiträge der Kinder berichtet die Vorsitzende der Kinderkommission zu Beginn der Bürgerversammlung. tj

Weitere Informationen:

Einladung zur Bürgerversammlung - Bereich 16

PDF-Datei, 2.1 MB

