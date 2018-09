Nürnberg: Buchpräsentation: Jahrbuch nurinst 2018

Buchpräsentation: Jahrbuch nurinst 2018

Mit ihren jeweiligen Beiträgen stellen drei Autoren das Jahrbuch nurinst 2018 des Nürnberger Instituts für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts vor. Die Buchpräsentation mit anschließender Diskussion beginnt am Donnerstag, 20. September 2018, um 19 Uhr im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, Bayernstraße 110.

Das Periodikum nurinst erscheint seit 2002 alle zwei Jahre. In den Mittelpunkt des Jahrbuchs 2018 stellen die Herausgeber Jim G. Tobias und Nicola Schlichting das Themenspektrum Flucht, Vertreibung und neue Heimat zwischen den Jahren 1938 und 1948. Historikerinnen und Historiker aus Deutschland, Israel und Österreich erinnern mit ihren Beiträgen sowohl an den 80. Jahrestag der Pogromnacht als auch an den 70. Jahrestag der Gründung des Staates Israel.

Monika Berthold-Hilpert vom Jüdischen Museum Franken, Dr. Alexander Schmidt vom Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände und Dr. Siegbert Wolf, Vorstandsmitglied der Martin Buber-Gesellschaft, präsentieren ihre Beiträge zum Jahrbuch nurinst 2018 zu den Themen ?Pogromnacht in Nürnberg im Spiegel von Justizakten der Nachkriegszeit?, zur ?Judaica-Sammlung des Gottfried Stammler im Heimatmuseum Schnaittach. Geschichte einer Arisierung?? sowie zu ?Martin Bubers Leben in Jerusalem nach seiner Flucht aus Deutschland 1938 und sein Wirken bis 1948?.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung wird empfohlen unter Telefon 09 11 / 2 31-75 38 oder per E-Mail an dokumentationszentrum@stadt.nuernberg.de. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg