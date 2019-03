Nürnberg: Brillen für Nepal

Brillen für Nepal

Eine hochwertige nicht mehr getragene Brille ist für den Mülleimer zu schade. Es gibt die Möglichkeit, diese Brillen als Spende bedürftigen Menschen in Nepal zur Verfügung zu stellen. Susanne Grethlein, stellvertretende Vorsitzende des Vereins ?Vision for the World?, stellt am Montag, 25. März 2019, um 14 Uhr im Seniorentreff Bleiweiß, Hintere Bleiweißstraße 15, die Arbeit des Vereins vor. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, was mit den Spendenbrillen in Nepal passiert. Sie können auch ihre abgelegten Brillen mitbringen.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe ?Lebensspur? des Seniorentreffs Bleiweiß, die im laufenden Frühjahr/Sommersemester das Thema ?Natur und Umwelt ? was macht das Leben in der Stadt lebenswert? zum Schwerpunkt hat. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt der Treff unter Telefon 09 11 / 2 31-82 24 entgegen.

Unter dieser Rufnummer gibt es auch weitere Auskünfte zum Veranstaltungs- und Kursprogramm für Senioren. Die Programmbroschüren liegen unter anderem an folgenden Stellen zur kostenlosen Mitnahme aus: Treff Bleiweiß, Hintere Bleiweißstraße 15, Treff Heilig-Geist, Spitalgasse 22, Infothek des Seniorenamts, Hans-Sachs-Platz 2, BürgerInformationsZentrum, Hauptmarkt 18, und Nürnberg Info, Königstraße 93. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg