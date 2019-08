Nürnberg: Brandgefahr ? Maßnahmen auf städtischen Friedhöfen

Die Friedhofsverwaltung hat wegen erhöhter Brandgefahr im Interesse der Sicherheit ab sofort auf städtischen Friedhöfen untersagt, dass Grablichter mit offener Flamme aufgestellt werden. Die Anordnung wird wegen der Gefährdung regelmäßig überwacht. Werden Grablichter gefunden, werden diese entfernt.

Der sehr warme Sommer hat auch die städtischen Friedhöfe fest im Griff. Durch

die anhaltende Trockenheit besteht auf den Grasflächen und vor allem in den Kiefernbeständen, die es insbesondere am Südfriedhof und in Reichelsdorf gibt, eine nicht zu unterschätzende Brandgefahr. Deshalb ist es extrem gefährlich, Grablichter mit offener Flamme aufzustellen.

Friedhofsbesucherinnen und Friedhofsbesucher, die Wachs- oder Ölkerzen, am gängigsten sind rote oder farblose Plastikbehälter, aufstellen und entzünden, schaffen eine hochriskante Gefahrenquelle. Der extremen Sonne und Hitze ausgesetzt, können diese nicht sehr standfesten Grablichter weich werden, einknicken, auslaufen oder durch äußere Einwirkung wie durch Tiere oder Windböen umfallen und leicht entzündbares Material wie trockenes Gras, Kiefernnadeln oder bereits fallende Blätter in Brand setzen. Schnell kann sich ein Brand entwickeln, der den Baumbestand angreift und zu großen Schäden führt.

Gerhard Kratzer, Leiter der Friedhofsverwaltung, appelliert eindringlich an alle Friedhofsbesucherinnen und Friedhofsbesucher: ?Bitte unterstützen Sie uns und verzichten Sie jetzt überall auf den Friedhöfen auf Grablichter.? let

