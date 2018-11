Nürnberg: Blinder Mann ausgeraubt - Polizei bittet um Hinweise

Ein blinder Man ist in Nürnberg überfallen worden

Ein Unbekannter raubte ihm Handy und Geld und schlug ihn

Die Polizei bitte t um Hinweise

Wie die Polizei mitteilt, ist in den frühen Morgenstunden des Sonntag ein blinder Mann in der Schlachthofstaße in Nürnberg überfallen worden. Der 34-jährige Mann sprach gegen 1.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 15 einen Unbekannten an und bat diesen, ein Taxi zu bestellen.

Der unbekannte Täter nahm daraufhin dem blinden Mann das Handy weg und forderte diesen auf, seinen Geldbeutel herauszurücken. Der Täter schlug dem 34-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und flüchtete mit 5 Euro Beute.

Die Nürnberger Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen des Geschehens oder Personen, die Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112 3333 zu melden.