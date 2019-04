Nürnberg: Blindengerechte Kreuzung Glogauer Straße/Imbuschstraße

Blindengerechte Kreuzung Glogauer Straße/Imbuschstraße

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) baut von Montag bis Freitag, 29. April bis 3. Mai 2019, die Fußgängerquerungen der Kreuzung Glogauer Straße/Imbuschstraße in Nürnberg-Langwasser blindengerecht aus und saniert zudem die Fahrbahn in diesem Abschnitt. Hierfür werden die Asphaltschichten und die Schottertragschicht komplett erneuert. Während der Bauphase müssen die Ein- und die Ausfahrt von der Glogauer Straße in die Imbuschstraße für den Verkehr vollständig gesperrt werden. Der Gehweg ist von den Arbeiten nicht betroffen und kann von Fußgängerinnen und Fußgängern ungehindert genutzt werden.

Die Imbuschstraße bleibt von der Liegnitzer Straße aus erreichbar. Die Poller, die die Durchfahrt in der Imbuschstraße zwischen Feulner- und Johannes-Even-Straße verhindern, werden während der Bauarbeiten entfernt. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg