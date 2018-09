Nürnberg: Bioland zeichnet Berufsschule 7 aus

Der ökologische Anbauverband Bioland hat die Berufsschule 7 dafür ausgezeichnet, dass zum Großteil Lebensmittel in Bioqualität in der Mensa verwendet werden. Außerdem geben Mentoren ihr Bio-Wissen an Berufsfachschülerinnen und Berufsfachschüler weiter. Die Berufliche Schule 7 engagiert sich bereits seit 2008 für den Einsatz von Bio-Lebensmitteln in der Mensa.

?Wir erhöhen den Bio-Anteil in der Mensa auf 100 Prozent, allerdings werden Fleisch und Fisch ausgenommen?, sagt Renate Gloßner, Schulleiterin der Berufsschule 7. Dafür überreichte Sonja Grundnig, Bioland ? Leitung Außer-Haus-Markt, das Bio-Partnerschild ?Gold? am 13. September 2018 den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften in der Berufsschule 7 in der Pilotystraße 4. ?Die Berufsschule 7 engagiert sich seit Jahren dafür, den angehenden Fach- und Führungskräften in der Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung theoretische und praktische Kenntnisse über Bio-Produkte zu vermitteln?, sagt Sonja Grundnig.

Aktuell besuchen 93 Schülerinnen und Schüler die Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement und 170 die Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung der Berufsschule 7. Sie lernen während ihrer Ausbildung Wissenswertes im Umgang mit Biolebensmitteln. Nach ihrer Berufsausbildung sind sie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für die Verwendung von Biolebensmitteln in Restaurants und Kantinen. ?Nachhaltiges Denken und Handeln in Berufsaus- und Weiterbildung zu fördern ist Grundlage dafür, dass junge Menschen Verantwortung für Nachhaltigkeit in der Gesellschaft übernehmen?, sagt Renate Gloßner.

Seit 2007 schulen jedes Jahr Bio-Mentoren die künftigen Betriebswirtinnen und Betriebswirte für Ernährungs- und Versorgungsmanagement in ökologischer Kompetenz in Theorie und Praxis. Initiatorin dieser schulinternen Wissensvermittlung über Biolebensmittel war Diplom-Ökotrophologin Carmen Hübner, Lehrerin an der Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement. ?Unterstützt wird die Fachakademie auf ihrem Weg vom Bioland-Verband für organisch-biologischen Landbau?, sagt Sonja Grundnig. 2015 wurden die Fachakademie für angehende Fach- und Führungskräfte nach den strengen Richtlinien von Bioland in der Kategorie Silber zertifiziert.

Auch innerhalb der Berufsschule 7 wird das Bio-Wissen weitergegeben. Die Studierenden der Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement schulen die Abschlussklasse der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung in dem Projekt ?Bio-Coach?. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg