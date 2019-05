Nürnberg: Betrunkener verletzt Polizistin bei Festnahme - Frau kann vorerst nicht mehr arbeiten

Am Nürnberger Hauptbahnhof belästigte am Mittwochabend (01.05.2019) ein 60-Jähriger mehrere Reisende und schrie in der Mittelhalle herum. Die Polizei musste eingreifen. Dabei bedrohte der Betrunkene die Beamten, wie die Polizei berichtet.

Polizisten greifen ein - Mann bedroht sie mit Bierflasche

Eine Streife der Bundespolizei sprach den Betrunkenen auf sein Verhalten an. Die Polizisten forderten den 60-Jährigen auf, mit dem Rumschreien aufzuhören. Der Mann folgte den Anweisungen nicht und reagierte weiterhin aggressiv. Er bedrohte die Polizisten mit seiner Bierflasche. Daraufhin brachten die Beamten den Betrunkenen zu Boden.

Polizisten brauchen Unterstützung für die Festnahme - 26-Jährige verletzt

Für die Festnahme wurde Unterstützung angefordert, da der 60-Jährige sich weiterhin wehrte. Dabei verletzte sich eine 26-Jährige Polizistin am Handgelenk. Sie wurde in eine Nürnberger Klinik gebracht und ist derzeit dienstunfähig.

Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte: Ermittlungsverfahren eingeleitet

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Dem Randalierer wird Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte vorgeworfen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.

