Am Mittwochnachmittag (15.01.2020) kam es nach Angaben der Polizei im Nürnberger Stadtteil Gostenhof zu einer räuberischen Erpressung eines 14-jährigen Jungens.

Teenager wird bedroht - Unbekannter verlangt Geld

Gegen 17.15 Uhr befand sich ein Junge am Jamnitzerplatz, als er von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser forderte Bargeld von dem 14-Jährigen und bedrohte ihn. Als der Teenager sagte, dass er kein Bargeld dabeihabe, verlangte der Mann schließlich sein Handy.