Nürnberg: Betrunkener Autofahrer (32) rast mit drei Promille gegen Ampelmast

Am vergangenen Sonntag (08.09.2019) kam es laut Polizeibericht am Nürnberger Plärrer zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher stark betrunken war. Der angerichtete Sachschaden ist zudem immens.

Mann kommt aufgrund von Alkoholeinfluss von Fahrbahn ab

Der 32-jährige Fahrer eines Opels befuhr gegen 03:45 Uhr den Plärrer in Richtung Fürther Straße. Womöglich in Folge seiner starken Trunkenheit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Ampelmast. Dieser wurde so stark beschädigt, dass die Ampelanlage am Plärrer ausfiel. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt.

Nachdem der Beschuldigte festgenommen worden war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zuvor veranlasste man einen Alkoholtest, der einen Wert von knapp drei Promille ergab.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein.

