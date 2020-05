Am Donnerstagabend kam es in der Haupthalle am Nürnberger Bahnhof zu einem Zusammenstoß zwischen einer Gruppe betrunkener Männer und der Polizei. Es folgten mehrere Festnahmen und Strafverfahren.

Die Gruppe der Männer war an diesem Abend gleich zweimal auffällig geworden. Sie war der Polizei zuvor bereits aufgefallen, weil keiner der Männer den Mindestabstand einhielt, noch Gesichtsmasken getragen hatte, was die bayerische Infektionsschutzverordnung derzeit allerdings vorschreibt. Die Polizei forderte sie auf die Masken zu tragen und den Mindestabstand einzuhalten. Widerwillig setzten die Männer die Masken auf. Bis die Polizei ihnen 20 Minuten später wieder begegnete - Und wieder ohne Masken.

Nürnberg: Polizei muss mit Schlagstock drohen

Die Beamten versuchten die Identitäten der Männer aufzunehmen. Als einer der Männer (31) versuchte sich aus dem Staub zu machen und die Beamten ihn aufforderten, stehenzubleiben. Dieser nahm eine Kampfhaltung ein, worauf die Beamten mit dem Einsatz des Schlagstockes drohten. Der 31 Deutsche zeigte sich daraufhin kooperativ.