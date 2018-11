Nürnberg: Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung

Die Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung der Beruflichen Schule 7 informiert alle mit Interesse an dem Berufsfeld Ernährung und Versorgung und mit dem Ziel, den mittleren Bildungsabschluss zu erreichen. Lehrerinnen und Lehrer erläutern Fächer und Module am Donnerstag, 29. November 2018, um 18 Uhr im Schulgebäude Pilotystraße 4, 2. Stock, Zimmer C 222.

Sie zeigen Berufsperspektiven von Assistentinnen und Assistenten für Ernährung und Versorgung. Außerdem geben sie Einblick in die Aus- und Weiterbildung zur staatlich geprüften Assistentin und zum staatlich geprüften Assistenten für Ernährung und Versorgung an der Berufsfachschule. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg