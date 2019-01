Nürnberg vor 12 Stunden

Nürnberg: Beratungsabend in städtischer Berufsoberschule

Beratungsabend in städtischer Berufsoberschule Zu einem Beratungsabend lädt die städtische Berufsoberschule für Sozialwesen und Gesundheit am Donnerstag, 7. Februar 2019, ab 18 Uhr in ihr Schulhaus im Tempohaus, Schoppershofstraße 80. Ein Vortrag informiert über die Aufnahme und die Ausbildung an der Schule, außerdem gibt es individuelle Beratung.