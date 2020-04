Nürnberg vor 4 Stunden

Übergriff

Belästigte Frauen rufen Polizei um Hilfe - Beamte werden vor Ort bespuckt

In Nürnberg belästigten zwei Männer am Dienstagabend zwei Frauen an der Wöhrder Wiese in Nürnberg. Als die alarmierten Beamten eintrafen, bespuckte einer der Angreifer die Polizisten.