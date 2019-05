Nürnberg bekommt Beach-Café am Wöhrder See: Dieses "Juwel" erwartet uns schon bald

Bald ist das Bade-Glück der Nürnberger komplett: Nach der Runderneuerung des Wöhrder Sees mit Badebucht, Sandstrand und Rimini-Feeling dürfen sich die Nürnberger nun noch auf ein neues Strand-Café freuen. Die Eröffnung soll im nächsten Jahr gefeiert werden. Die Bauzeit wird voraussichtlich rund acht Monate betragen.

Nürnberg: "Kleines und feines Café am nördlichen Ufer des Wöhrder Sees"

Kürzlich ist der Startschuss für das Projekt gefallen. "Wir dürfen uns auf ein kleines und feines Café freuen, das am nördlichen Ufer des Wöhrder Sees für eine weitere Aufwertung sorgt", freute sich Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU). Die Nürnberger Wohnungsbaugesellschaft (wbg) übernimmt den Bau der neuen Strandperle. "Mit der wbg als Investorin haben wir die ideale Partnerin, die für Qualität und wertige Architektur sorgen wird", betonte Fraas. Rund eine Million Euro steckt die städtische Tochtergesellschaft in den Neubau am Nordufer des Stausees im Herzen der Stadt. Mit viel Glas und klaren Linien will die Konstruktion überzeugen.

Strand-Café am Wöhrder See: Das neue, moderne Juwel am See

In den bodentiefen Panoramascheiben werden sich die sanften Wellen des Sees im Abendlicht widerspiegeln. Der genauso moderne wie funktionale Flachbau entsteht derzeit auf einem rund 400 Quadrat großen Grundstück direkt an der Nordseite des Wöhrder Sees in der Nähe des Parkplatzes. Der Neubau mit rund 40 Sitzplätzen soll eine Nutzfläche von rund 170 Quadratmetern für Gastraum, Küche und Lager bieten. Selbstverständlich soll das neue Café auch über eine Außenterrasse mit entsprechenden Sitzgelegenheiten unter freiem Himmel mit Seeblick verfügen.

Das neue Café wird auch eine "Toilette für alle" bieten, damit auch Strand-Spaziergänger und andere Flaneure in den Genuss des neuen Cafés mit seinen öffentlichen und behindertengerechten Sanitäreinrichtungen kommen können. "Ich freue mich sehr, dass wir den Neubau des See-Cafés realisieren dürfen", sagte wbg-Geschäftsführer Ralf Schekira beim ersten Spatenstich. "Mit dieser gastronomischen Einrichtung errichten wir einen neuen Lebensraum", freut sich Schekira und verwies auf den Firmen-Slogan "Wir gestalten Lebensräume". Auch Bürgermeister Christian Vogel (SPD) lobte das neue Strand-Café. "Ich bin mir sicher, die Bürger werden sich sehr freuen über dieses neue Juwel und es auch gut nutzen", freute sich Vogel anlässlich des Baubeginns.

Nürnberger Lebenshilfe als möglicher Betreiber des Cafés

Die Verhandlungen mit einem möglichen Betreiber zur Bewirtschaftung des Cafés sind laut einem wbg-Firmensprecher dagegen noch nicht vollständig abgeschlossen. Es ist allerdings ein offenes Geheimnis in der Stadt, dass die Nürnberger Lebenshilfe die neue Strandperle am Wöhrder See als Inklusionscafé betreiben soll. Offensichtlich sind die Verträge noch nicht in trockenen Tüchern. "Fakt ist, dass noch Gespräche und Verhandlungen geführt werden, dass es noch keinen Vertrag mit irgendjemanden gibt und dass ein Vertragsabschluss aus heutiger Sicht keineswegs gesichert ist", erklärt wbg-Pressesprecher Dieter Barth am Dienstag auf Anfrage. "Was ich sagen kann ist, dass es zu gegebener Zeit einen weiteren Termin geben wird. Zu diesem stellen wir dann den Betreiber vor und unterzeichnen den Vertrag mit ihm. Dieser wird dann sein Konzept und den Namen des Cafés vorstellen."

So lange müsste sich die Öffentlichkeit noch gedulden. Derweil bringt der stellvertretende Geschäftsführer der Lebenshilfe, Detlef Rindt-Ermer, Licht ins Dunkel. Die Lebenshilfe Nürnberg sei nach wie vor daran interessiert, das Strand-Café zu betreiben. Allerdings warte die Lebenshilfe noch auf Zusagen für entsprechende Fördermittel.

Seecafé nur der Anfang: Neugestaltung der Wöhrder Wiese in Planung

Das neue Seecafé ist nur ein Baustein im Masterplan zur Neugestaltung des nördlichen Uferbereiches des Wöhrder Sees. Neben dem beliebten Sandstrand sollen großzügige Rasenflächen für die Sonnenanbeter geschaffen werden. Zusätzlich sollen die Radwege auf fünf Meter verbreitert werden, damit sich Badegäste, Jogger und Rollschuhfahrer auf den Wegen nicht ins Gehege kommen können. Für diese Maßnahmen hat die Stadt zusätzlich rund 1,5 Millionen Euro bewilligt.

