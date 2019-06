Nürnberg: Behelfsbrücke am U-Bahnhof Messe

Behelfsbrücke am U-Bahnhof Messe

Ab Donnerstag, 27. Juni 2019, 19 Uhr, ist der U-Bahnhof Messe für Fußgänger eingeschränkt über eine provisorische Brücke am südlichen Ende des Bahnhofs zu erreichen. Die beiden bestehenden Fußgängerbrücken am U-Bahnhof Messe werden zeitgleich vollständig gesperrt. Die Sanierungsarbeiten am U-Bahnhof Messe und den Fußgängerbrücken durch das städtische U-Bahnbauamt und die VAG begannen bereits im April 2019 und sind voraussichtlich bis Anfang November 2019 abgeschlossen.

An der Behelfsbrücke befinden sich zwei Aufzüge ? einer an der Nordseite in Richtung Messe und einer am Bahnsteig. Für Fahrgäste, die auf einen Aufzug zum oder vom Stadtteil Neuselsbrunn angewiesen sind, gilt das Serviceversprechen der VAG. Sie werden gebeten, am U-Bahnhof Bauernfeindstraße auszusteigen und den dortigen Aufzug zu nutzen. Dank des VAG-Serviceversprechens können sie von dort aus kostenfrei mit dem Taxi zum U-Bahnhof Messe beziehungsweise Stadtteil Neuselsbrunn fahren. Umgekehrt gilt auch: Wer am U-Bahnhof Messe einsteigen will, kann sich von dort aus zum U-Bahnhof Bauernfeindstraße fahren lassen. Das Taxi muss über das VAG-Servicetelefon unter der Rufnummer 0911 / 2 83-46 46 bestellt werden. maj

Mehr Informationen zum VAG-Serviceversprechen

Bild Download: Brückenbauarbeiten

Brückenbauarbeiten am U-Bahnhof Messe: Einheben eines Brückenteils am 14. Juni 2019.

(Bild: Claus Felix Meyer / VAG/Stadt Nürnberg U-Bahnbauamt, JPG-Datei 223 KB)

