Nürnberg: Begleitung für junge Menschen in der Pflegeausbildung

Das Bündnis für Familie, der Senior Experten Service (SES) und engagierte Träger von Pflegeeinrichtungen suchen gemeinsam ehrenamtliche Wegbegleiter für junge Menschen in der Pflegeausbildung. Viele Auszubildende brechen ihre Lehre vorzeitig ab ? auch in Pflegeberufen. Das hat nicht nur Folgen für die jungen Menschen selber, auch dem Pflegebereich gehen wertvolle Fachkräfte verloren.

?VerA in der Pflege? heißt ein bundesweites Programm des SES zur Stärkung des Fachkräftenachwuchses in Ausbildung und Berufsvorbereitung. Erfahrene Männer und Frauen begleiten junge Menschen und legen den Umfang und die Dauer der Unterstützung gemeinsam mit ihnen fest. Sie durchlaufen ein Vorbereitungsseminar und werden durch regelmäßigen Erfahrungsaustausch und eine monatliche Aufwandsentschädigung unterstützt.

Der Arbeitskreis ?Familie und Pflegeberuf?, in dem sich Nürnberger Pflegeeinrichtungen, Kliniken und Berufsfachschulen mit Fragen der Gewinnung und Bindung von Pflegekräften auseinandersetzen, unterstützt ?VerA in der Pflege?. Interessierte, die ihre Lebens- und Berufserfahrung einbringen möchten, wenden sich an Konrad Braun, Regionalkoordinator ?VerA? Telefon 09 11 / 7 53 01 23, oder Doris Reinecke, Bündnis für Familie, Telefon 09 11 / 2 31-73 60. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg