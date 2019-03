Nürnberg: Beginn der Vogelbrut im Naturschutzgebiet Hainberg

Das Umweltamt nimmt den Beginn der Vogelbrut im Naturschutzgebiet Hainberg zum Anlass, die Besucherinnen und Besucher des Naturschutzgebiets Hainberg auf besondere Einschränkungen hinzuweisen. Heidelerche und andere Vögel stehen jetzt unter besonderem Schutz.

In der engeren Kernzone (Zone A) dürfen nur die Wege benutzt werden. In der weiteren Kernzone (Zone B) gilt das Wegegebot nur in der Brutzeit vom 1. April bis 30. Juni. Im gesamten Naturschutzgebiet sind Hunde an die Leine zu nehmen. Grillen ist überall verboten. Wer diese Regeln missachtet, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz im Westen Nürnbergs haben viele seltene Tier- und Pflanzenarten eine Heimat gefunden. Die ausgedehnten Sandflächen bieten Spezialisten wie dem Sandlaufkäfer ideale Bedingungen. Auch die Heidelerche hat hier einen festen Platz unter den Bewohnern. Ein rücksichtsvolles Verhalten der Besucherinnen und Besucher ermöglicht es, die Artenvielfalt zu erhalten. let

Bild Download: Kernzonenschild im Naturschutzgebiet Hainberg

(Bild: Martina Zagel / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 3.3 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg