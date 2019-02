Nürnberg: Beginn der Sanierung des Cramer-Klett-Parks

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) beginnt am Donnerstag, 21. Februar 2019, mit der Sanierung des Cramer-Klett-Parks im Stadtteil Wöhrd.

Die im Jahr 1968 im nördlichen Park errichtete Pergola, Blumenbeete und ein Wasserspiel werden grundlegend erneuert. Hier werden Pergolen im Stil der 1960er Jahre aufgebaut und ergänzt. Halbtransparente Sichtschutzwände, die in den 1980ern demontiert worden waren, sollen nachgeformt und neu errichtet werden.

Neu gestaltete Bänke sollen sich an der Formensprache der 1960er Jahre orientieren. Der Bodenbelag wird durch eine neue Waschbeton-Oberfläche ersetzt, die in ihrer technischen Ausformung und Haltbarkeit gegenwärtigen Ansprüchen genügt sowie in ihrer Erscheinung an das damalige Material angelehnt ist. Das bestehende Wasserbecken wird in seiner Kubatur erhalten und in eine Sitz- und Liegefläche umgewandelt. Es entsteht dadurch eine Art niedriges Sonnendeck. In den zentralen Sektor südlich der Pergola soll ein Springbrunnen in den Bodenbelag integriert werden, um heutigen Anforderungen der Nutzung und Pflege gerecht zu werden.

Parallel zum Laufertorgraben werden Sitzstufen in das Gelände integriert, um eine ebene Aufenthaltsfläche zu schaffen. Die Pflanzbeete werden in ihrer originalen Position leicht angepasst und ansprechend bepflanzt.

Der Asphalt rund um Apollo-Tempel wird verschwinden; stattdessen sollen natursteingerahmte wassergebundene Flächen entstehen. Diese Flächen eignen sich auch zum Boulespiel.

Die bisherigen, roten Kraftsportgeräte bleiben erhalten und werden ergänzt. An dieser Stelle werden auch neue Gehölze gepflanzt.

Das Bürgerbeteiligungsverfahren hat ergeben, dass ein Trampelpfad über die große Wiese eine wichtige Wegeverbindung darstellt. Diese wird nun wetterfest optimiert und in den Park integriert. Dafür werden andere versiegelte Flächen zurückgebaut.

Im Zuge der Entwicklungspflege werden einige Bäume gefällt. Bäume mit größeren Schäden werden an anderer Stelle ergänzt oder ersetzt. Einige wenige müssen der Optimierung des Wegenetzes und anderer Nutzungen weichen, werden aber eins zu eins ersetzt.

Ebenfalls ergänzt und verstärkt werden Heckenpflanzungen. An einigen Stellen sollen die Eiben-Monokulturen aufgelockert oder gerodet werden. Bienen- und insektenfreundliche Pflanzen sollen ganz gezielt neu gepflanzt werden, darunter die Mischungen ?Nürnberger Blaues Bienen Paradies? und ?Merianinwiese?. Frühlings- und Herbstzwiebelpflanzungen werden im Umfeld von Bäumen gepflanzt, um einen zusätzlichen Blühaspekt in den Park zu bringen.

Der Sör stellt darüber hinaus Sitzgelegenheiten in diversen Ausformungen für alle Altersstufen im Park auf. Auch dieser Wunsch war mehrheitlich von der Bürgerschaft vorgetragen worden.

Die Arbeiten umfassen den Eingang vom Rathenauplatz her, das historische Pergola-Areal, die Fontänen-Anlage sowie den mittleren Eingang zur Harmoniestraße, die zentralen Wege und das Apollo-Umfeld.

Die Grundlage der Sanierung bildet ein Planentwurf, der interessierten Bürgerinnen und Bürgern auf vier Veranstaltungen zwischen Januar und Mai 2017 detailliert vorgestellt und in Workshops bearbeitet worden war. Im Vorfeld waren 16 000 Anwohnerinnen und Anwohner zum Bürgerbeteiligungsverfahren eingeladen sowie zusätzlich 180 Plakatständer im Stadtteil aufgestellt worden. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg