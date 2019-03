Großeinsatz am Wöhrder See in Nürnberg: Die Polizei in Nürnberg ist am Sonntagnachmittag (10.03.2019) zu einem Großeinsatz am Wöhrder See ausgerückt. Anwohner hatten vermummte, anscheinend bewaffnete Männer gesehen. Das berichtet die Polizei gegenüber inFranken.de. Vor Ort stellte sich dann ziemlich schnell heraus, was der Grund für die Vermummung und "Bewaffnung" war.

Wöhrder See in Nürnberg: Junge Männer wollten mit Sturmhauben Musikvideo drehen

Die rund zwei Dutzend jungen Männer hatten sich am See getroffen, um dort ein Musikvideo zu drehen. Dabei zogen sie Sturmhauben über. Eine Filmgenehmigung hatten sie allerdings nicht eingeholt.

Die Polizei fand bei zwei von ihnen Pistolen: Ein Mann hatte eine Softairpistole bei sich, ein anderer eine Schreckschusspistole. Beide hätten dafür nicht die erforderliche Erlaubnis gehabt, teilt die Polizei mit.

Gegen die Nachwuchs-"Künstler" wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Außerdem wurden die zwei Verstöße gegen das Waffengesetz geahndet.