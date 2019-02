Nürnberg: Sie haben Steine und Paletten auf Autos geworfen - Urteil gesprochen

Der Richter sah es als erwiesen an, dass die beiden im Mai 2018 Pflastersteine und Holzpaletten In Bayern von Autobahnbrücken auf die A3 und die A73 geworfen haben. Ein Lkw-Fahrer erlitt Schnittwunden an Hand und Oberschenkel, als einer der Pflastersteine die Windschutzscheibe seines Lastwagens durchschlug. Bei einem anderen Lastwagen landete ein Pflasterstein im Fußraum der Beifahrerseite, bei einem Auto im Scheinwerferkasten.

Das Nürnberger Landgericht sprach die 17 und 20 Jahre alten Angeklagten am Montag unter anderem des versuchten Mordes, der Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr schuldig, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Der Ältere wurde zu vier Jahren, der Jüngere zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die Öffentlichkeit war von dem Verfahren vor der Jugendkammer ausgeschlossen.

Verteidiger plädieren für milde Strafen

Die Verteidiger hielten in ihren Plädoyers eine Verurteilung zu zweieinhalb Jahren für den älteren und zu einem Jahr und elf Monaten für den jüngeren Angeklagten für ausreichend. Laut Staatsanwaltschaft zogen die beiden Männer im Mai vergangenen Jahres los, um mehrere Steine gegen eine Regionalbahn auf der Strecke Nürnberg-Bamberg zu schleudern sowie Pflastersteine und Holzpaletten von Autobahnbrücken auf die A3 und die A73 zu werfen.

Verteidiger spricht von "abgrundtiefer Sauerei"

Die Steinwürfe verletzten einen Mann an Hand und Oberschenkel, als ein Pflasterstein die Windschutzscheibe seines Lastwagens durchschlug. Mehr als ein halbes Dutzend Autofahrer kamen mit dem Schrecken davon, als Steine ihre Fahrzeuge trafen oder sie mit ihren Wagen drüberfuhren. Bei einem anderen Lastwagen landete ein Stein im Fußraum der Beifahrerseite, bei einem Auto im Scheinwerferkasten. Insgesamt richtete das Duo einen Schaden von mehreren 10.000 Euro an.

Der 20-Jährige habe zwar eine "abgrundtiefe Sauerei" begangen, habe jedoch keinen Tötungsvorsatz gehabt, sagte dessen Anwalt. Der Verteidiger des 17-Jährigen forderte, die Strafe für seinen Mandanten zur Bewährung auszusetzen, da dieser keine Steine geworfen, sondern nur geholfen habe, Holzpaletten auf die Autobahnbrücke zu tragen.