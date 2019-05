In der Staffelsteiner Straße in Nürnberg Schnepfenreuthlegten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (03.05.) noch unbekannte Täter ein Feuer in einem Restaurant. Das berichtet die Polizei. Der Besitzer konnte schnell Feuerwehr und Polizei rufen.

Brandstiftung im Gastraum : Besitzer reagiert schnell

Zwischen 3.30 und 4.15 Uhr gingen die Unbekannten in das Restaurant in der Staffelsteiner Straße. Dort legten sie im Gastraum Feuer. Der Restaurantbesitzer, der in der Nähe seines Restaurants wohnt, konnte schnell Feuerwehr und Polizei rufen.

Feuerwehr löscht Brand: Mindestens 5.000 Euro Sachschaden

Die Feuerwehrleute konnten die Flammen schnell löschen. Es entstand verhältnismäßig geringer Sachschaden zwischen 5.000 und 8.000 Euro.

Spezialisten übernehmen Ermittlungen: Hinweise gesucht

Die Ermittlungen haben Spezialisten des Nürnberger Fachkommissariats für Branddelikte übernommen. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 melden.

