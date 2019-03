Nürnberg vor 3 Stunden

Stromausfall

Stromausfall in Nürnberg - Hunderte Haushalte betroffen

In Nürnberg kam es am Donnerstag zum Stromausfall: Am Nachmittag waren zahlreiche Firmen und Hunderte Haushalte ohne Strom. Mittlerweile hat sich der Stromversorger geäußert.