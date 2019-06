Zu einer wilden Rangelei kam es am Montagnachmittag (17.06.2019) in Nürnberg-Kleinreuth: Ein Sohn erwischte in der Mittelstraße einen Einbrecher auf frischer Tat und wurde angegriffen. Das berichtet die Polizei.

Verdächtige Geräusche im ersten Stock

Gegen 15 Uhr war die Mutter im Garten. Als wenig später der Sohn nach Hause kam, fiel ihm auf, dass das Gartentor und die Terrassentür offen standen. Er wurde misstrauisch, ging ins Haus und hörte sofort verdächtige Geräusche aus dem Obergeschoss.

Der Sohn ging nach oben und erwischte einen Einbrecher in flagranti. Der 41-Jährige durchsuchte gerade das Zimmer und hatte sich bereits Beute zurechtgelegt.

Heftige Rangelei zwischen Einbrecher und Sohn

Als der Einbrecher den Sohn bemerkte, griff er an und biss ihn. Es entwickelte sich eine heftige Rangelei, so die Polizei. Der Sohn musste einige Schläge einstecken.

Die Mutter rief die Polizei. Wenige Minuten später waren mehrere Streifen vor Ort. Die Beamten nahmen den 41-Jährigen fest. Er hatte sogar noch diverses Diebesgut bei sich.

Am Dienstag kommt der Einbrecher vor den Haftrichter. Bei dem Angriff wurde der Sohn leicht verletzt.

