In Nürnberg im Stadtteil Gleishammer verletzte am Dienstagnachmittag (09.04.2019) ein 29-Jähriger seinen Vater. Er stach mit einem noch unbekannten Gegenstand zu und verletzte den 65 Jahre alten Mann am Kopf und Oberkörper. Das berichtet die Polizei.

65-Jähriger mit schweren Verletzungen am Kopf ins Krankenhaus gebracht

Gegen 15 Uhr hatten Zeugen die Polizei wegen eines Verletzten vor einem Haus im Stadtteil Gleishammer gerufen. Die Polizisten fanden vor Ort einen 65-Jährigen. Er hatte Verletzungen am Oberkörper und am Kopf erlitten. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Ursache für den Angriff weiterhin ungeklärt

Die Ursache für den Angriff ist bislang unbekannt. Der 29 Jahre alte Sohn stach seinem Vater völlig unvermittelt gegen den Kopf. Daraufhin erlitt der 65-jährige Mann schwere Verletzungen. Mittlerweile konnte er die Klinik verlassen.

Täter weiterhin auf der Flucht - intensive Fahndung eingeleitet

Der 29-Jährige befindet sich auf der Flucht. Derzeit wird intensiv nach ihm gefahndet. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

