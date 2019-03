SEK-Einsatz in Nürnberg: Im mittelfränkischen Nürnberg ist es am Freitagmittag (22. März 2019) zu einem Polizeieinsatz gekommen. Die Beamten wurden in der Egererstraße vom USK sowie dem SEK unterstützt. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert, da es in einem Haus zum Familienstreit am Mittag kam, der eskalierte. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass sich der 30-jährige Sohn der Familie im Wohnhaus verschanzte. Die Eltern befanden sich während des Polizeieinsatzes vor dem Haus in der Egererstraße.

Nürnberg: Warum war das SEK vor Ort?

Wie die Polizei vor Ort gegenüber inFranken.de mitteilte, bestand der Verdacht, dass der Mann im Haus Zugriff auf Schusswaffen hatte. Deshalb wurde von Seiten der Polizei das Sondereinsatzkommando angefordert. Der Bereich um das Haus wurde weiträumig abgesperrt. Der Verkehr war durch die Sperrung nicht beeinträchtigt.

Nürnberg: 30-Jähriger festgenommen

Wie Michael Petzold, Pressesprecher der Polizei Mittelfranken bestätigte, ist der Einsatz mittlerweile beendet (12.45 Uhr): Der 30-Jährige konnte durch eine Streifenbesatzung der Nürnberger Polizei unweit des Wohnhauses festgenommen werden. Er hatte das Haus wohl unbemerkt verlassen, während das SEK den Bereich absuchte. Er wurde unbewaffnet angetroffen.

Die Behörden ermitteln nun gegen ihn - unter anderem wegen Körperverletzung im Verlauf des Familienstreits.

