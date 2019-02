Nürnberg vor 16 Stunden

Kriminalität

Schock beim Frühstück: Einbrecher zertrümmert Terrassentür und zieht Messer

Die Familie sitzt in Nürnberg am Frühstückstisch, als sie hört, wie Terrassentür zu Bruch geht. Dann bemerkt sie den Einbrecher. Als ein Familienmitglied den Mann stellen will, zieht dieser ein Messer.