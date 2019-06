Mann auf Parkbank in Nürnberg sexuell missbraucht

Opfer erhebt schwere Vorwürfe

Ermittler suchen Zeugen

Sexueller Missbrauch in Nürnberg:

Auf Parkbank in Nürnberg: Mann sexuell missbraucht

Am frühen Donnerstagmorgen (27. Juni 2019) ist es zu einem mutmaßlichen sexuellen Missbrauch in Nürnberg (Mittelfranken) gekommen. Informationen der örtlichen Polizei nach, ereignete sich der Vorfall gegen 01.15 Uhr auf einer Parkbank auf der Vorderen Insel Schütt.

Ein Mann schlief dort, als er plötzlich aufwachte und bemerkte, dass ein anderer Mann auf ihm lag und "sexuelle Handlungen" vornahm. Als der Unbekannte das Aufwachen bemerkte, flüchtete er. Das Opfer war wegen "seines Zustandes" auf der Parkbank eingeschlafen. Dass der Mann betrunken war, konnte die Polizei gegenüber inFranken.de nicht verneinen.

Eine Beschreibung des Täters liegt der Polizei nicht vor: Die Ermittlungen laufen aktuell. Bisherige Grundlage der Ermittlungen, ist die Aussage des Opfers. Deshalb werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und Auskunft darüber geben können. Hinweise werden unter 0911 2112 3333 entgegen genommen.

