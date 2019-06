Nürnberg vor 6 Stunden

Haftbefehl

Nürnberg/Bayern: Polizei nimmt gesuchten Mann (18) vor Krankenhaus fest

Am Montag nahmen Polizisten einen mit Haftbefehl gesuchten 18-Jährigen fest. Der Mann hatte in der Nacht gemeinsam mit zwei weiteren Männern in einem Nürnberger Krankenhaus gestohlen.