Nürnberg vor 1 Stunde

Blaulicht

Franken: Polizei evakuiert Mehrfamilienhaus - ein Verletzter nach Brand

Die Feuerwehr ist am Dienstagmorgen zu einem Einsatz in Nürnberg ausgerückt. In einem Mehrfamilienhaus war ein Feuer ausgebrochen. Ein Mann erlitt vermutlich eine leichte Rauchgasvergiftung.