Nürnberg vor 1 Stunde

Körperverletzung

Nach Schlägerei: Polizei nimmt Sex-Täter am Hauptbahnhof fest

Am Montagabend haben sich zwei Betrunkene am Hauptbahnhof in Nürnberg miteinander geprügelt. Eine Polizeistreife konnte die beiden trennen. Gegen einen der Männer lag bereits ein Haftbefehl wegen sexueller Belästigung vor.