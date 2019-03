Nürnberg: Mutter und vier Kinder sterben - schwierige Suche nach Brandursache

Fünf Todesopfer bei Brandkatastrophe in der Industriestraße in Nürnberg: Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Sandreuth sind in der Nacht zum Samstag (02.03.2019) mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei hat inzwischen ein bestätigt, dass es sich bei den Toten um eine Mutter (34) und ihre vier Kinder (ein Säugling und Kinder im Alter von vier, fünf und sieben Jahren) handelt.

Fünf Tote bei Feuer in Nürnberg: Schwierige Suche nach der Brandursache

Am Tag nach dem verheerenden Feuer ermittelt die Polizei unter Hochdruck nach der Brandursache. Es ist nach den Angaben schwierig, in dem von den Flammen zerstörten Gebäude Hinweise zu finden - vieles ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ermittler des Fachkommissariats wurden von einem Sachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamtes unterstützt.

Horror-Brand in Nürnberg: Fünf Menschen sterben - Säugling und drei Kinder unter den Opfern

Zunächst war von vier Todesopfern die Rede. "Mittlerweile sind fünf Tote zu beklagen", erklärte Polizeisprecherin Alexandra Federl gegenüber inFranken.de. "Ein Säugling starb im Krankenhaus; drei Kinder im Alter von vier, fünf und sieben Jahren starben am Brandort." Auch die 34-jährige Mutter überlebte das Feuer nicht. Vier weitere Menschen kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Bei allen Opfern soll es sich um Mitglieder einer Großfamilie handeln, die in dem Haus in der Industriestraße lebte. Die Verletzten werden betreut , auch Notfallseelsorger bemühten sich um die Menschen, sagte ein Polizeisprecher. In dem Haus habe die Großfamilie mit mehreren Generationen gelebt.

Opfer sollen am Montag obduziert werden

Am Montag sollen die Opfer obduziert werden. Damit solle auch die genaue Todesursache festgestellt werden. Zudem wollen die Ermittler damit die Identität der Opfer zweifelsfrei feststellen.

Gegen 3.00 Uhr in der Nacht war es nach Angaben der Polizei zu dem Brand in dem Einfamilienhaus in der Industriestraße gekommen. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, stand das Haus bereits komplett in Flammen. Mehrere Menschen seien aus dem brennenden Haus gerannt. Obwohl die Nürnberger Feuerwehr frühzeitig mit zahlreichen Kräften vor Ort war und sofort umfangreiche Rettungsmaßnahmen einleitete, kam für die Hälfte der Bewohner leider jede Hilfe zu spät.

Die Rettungskräfte bargen mehrere leblose Menschen in dem Haus und versuchten diese zu reanimieren. Für fünf der insgesamt neun Bewohner des Einfamilienhaus kam die Hilfe jedoch zu spät. Laut Polizeiangaben erlagen vier Opfer noch am Brandort ihren Verletzungen. Ein Kind starb wenig später im Krankenhaus. Bei den vier geretteten Menschen bestehe keine Lebensgefahr, sagte die Sprecherin.

Starke Feuerwehrkräfte mussten zunächst das Erdgeschoss und den Treppenraum ablöschen, bevor sie unter Atemschutz ins Obergeschoss vordringen konnten. Dort fanden die Feuerwehrleute die vier Kinder und eine Frau.

Tödlicher Brand in Nürnberg-Sandreuth: Haus ist nach Feuer unbewohnbar, Kripo ermittelt in alle Richtungen

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Um kurz nach 5.30 Uhr war der Einsatz abgeschlossen.Zwei Einsatzfahrzeuge blieben jedoch zur Brandwache vor Ort. Eine Gefahr für umliegende Anwohner bestand nicht. Auch am Morgen fanden die Feuerwehrleute immer wieder Glutnester, die noch gelöscht werden mussten. Rauchspuren an den Fenstern des weißen Gebäudes mit Giebeldach ließen ahnen, wie hoch die Flammen aus den Fenstern schlugen. Die Straße war weiter abgesperrt.

Nach Angaben von Nachbarn wohnte in dem Einfamilienhaus eine neunköpfige Familie. Bei den Toten handele es sich um eine Mutter mit ihren Kindern. Die Polizei bestätigte dies am Nachmittag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Auch bei vier weiteren Erwachsenen, die bei dem Feuer schwer verletzt wurden, handelt es sich demnach um Angehörige. In dem Haus habe eine Großfamilie mit mehreren Generationen gelebt, sagte der Sprecher.

Eine Überwachungskamera hat den verheerenden Brand aufgenommen. Die Feuerwehr hatte ein Bäckerei-Mitarbeiter gerufen. Die Bäckerei befindet sich gegenüber des Brandhauses.

Gab es Rauchmelder in dem Gebäude?

Die Brandursache ist noch völlig unklar. Auch zur Schadenshöhe können nach derzeitigem Stand keine Angaben gemacht werden. Laut Federl ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Die Kripo ermittelt zur Brandursache. "Wir haben derzeit keine Hinweise auf Brandstiftung, ermitteln aber in alle Richtungen", sagte die Polizeisprecherin. Ein Sachverständiger des Bayerischen Landeskriminalamtes werde in die Ermittlungen miteingebunden. Unklar war auch, wie die Bewohner auf das Feuer aufmerksam wurden. "Ob es im Gebäude Rauchwarnmelder gab, wissen wir nicht", sagte der Sprecher der Feuerwehr.

Im Einsatz waren mit Ablösung insgesamt etwa 60 Einsatzkräfte aller Feuerwachen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Werderau, die Sanitätseinsatzleitung mit etwa 60 Einsatzkräften des Rettungsdienstes, umfangreiche Einsatzkräfte der Polizei, der Störungsdienst der Main-Donau-Netzgesellschaft und drei Notfallseelsorger für die Angehörigen. Die Einsatzkräfte werden von Fachkräften der jeweils eigenen Organisation seelsorgerisch begleitet. Die Industriestraße ist bis auf weiteres nach wie vor gesperrt.

Bei einem Brand in Rheinland-Pfalz waren im Februar ebenfalls fünf Menschen gestorben. Dort kamen drei Männer im Alter zwischen 43 und 54 Jahren sowie zwei 54-jährige Frauen ums Leben. Sie wurden tot in einer Dachgeschosswohnung gefunden. Als Brandursache galten Tabakreste im Abfall. mit dpa