Nürnberg vor 46 Minuten

Festnahme

Messer-Mann in Nürnberger U-Bahn: Polizei rückt zu Einsatz aus

Ein mit zwei Messern bewaffneter Mann hat am Montagnachmittag für einen Großeinsatz der Polizei in Nürnberg gesorgt. Zeugen war der Mann in einer U-Bahn-Linie aufgefallen. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein.